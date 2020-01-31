Москва, , 11:27 — REGNUM Если подводить общий итог антироссийских санкций, то он будет скорее негативным, чем позитивным, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов Financial Times, которые посчитали, что РФ больше выиграла, чем проиграла в результате оказания на неё санкционного давления.

«РФ отсекли от дешёвых кредитных ресурсов, но позитивная сторона этого явления состоит в низком уровне задолженности, — сказал экономист. — Это делает российскую экономику более устойчивой, но в то же самое время несколько ослабляет возможности развития. Государственный долг — это всегда инструмент экономической политики, который используется для стимулирования экономического развития. И наращивание государственного долга не всегда плохо. В определённых пределах это позволяет стимулировать экономический рост. Это палка о двух концах. Но общий баланс санкций скорее негативный».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как полагают эксперты Financial Times, Россия достигла очень хороших результатов. В частности её госдолг сейчас составляет всего 15% от ВВП, в то время как аналогичный показатель среди европейских стран в среднем равен примерно 80%.

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