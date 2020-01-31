Новосибирск, , 06:48 — REGNUM Власти Новосибирской области и делегация Хатлонской области Таджикистана обсудили возможность реализации инвестпроектов, развитие туризма и дальнейшие двусторонние поставки продукции. Встреча прошла в правительстве сибирского региона.

Глава делегации, господин Умед Зохирзода рассказал что в Хатлонской области производят зерно, хлопок, овощи, фрукты и многое другое. По его словам, регион привлекателен туристической составляющей и имеющимися территориями для открытия инвестиционных проектов.

«Со стороны делегации прозвучало предложение о возможности открытия промышленных предприятий на свободных территориях, о проведении совместных мероприятий — в том числе представители правительства региона были приглашены на праздник, посвящённый старту полевых работ», — рассказали в правительстве Новосибирской области.

По официальным данным, в Новосибирской области зарегистрированы 42 совместных российско-таджикских предприятия. Они занимаются строительством зданий и сооружений, оптовой торговлей лесоматериалами, чёрными металлами, строительными материалами, фруктами, овощами и другими продуктами питания. В регионе работают 10 132 гражданина Таджикистана. В новосибирских вузах обучаются студенты из Таджикистана, между территориями налажено авиационное сообщение.

За 11 месяцев 2019 года товарооборот между Новосибирской областью и Таджикистаном составил 8,5 млн долларов США.

Из сибирского региона в Таджикистан везут минеральное топливо, электрические машины, угольные электроды, древесину, фармацевтическую продукцию, пластмассы, органические химические соединения, сахар, крупы, муку, рыбу. Обратно — продукты переработки овощей, фруктов, орехов.