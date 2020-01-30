Москва, 30 января 2020, 19:19 — REGNUM После 2012 года времена, когда игры на бирже были важнее производства, стали уходить в прошлое, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя отказ Бразилии присоединиться к ОПЕК.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Олега Комолова, ОПЕК постепенно теряет свою роль и уходит в прошлое, уступая место новым формам межгосударственных договорённостей, касающихся добычи нефти.
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