Москва, , 19:19 — REGNUM После 2012 года времена, когда игры на бирже были важнее производства, стали уходить в прошлое, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя отказ Бразилии присоединиться к ОПЕК.

«Современный рынок энергоносителей уже сильно отличается от времён, когда возникал ОПЕК, — сказал Кагарлицкий. — На рынке больше игроков, больше вариантов. Но главное, после 2012 года ушли в прошлое времена, когда игра на бирже с нефтяными фьючерсами и всевозможные спекуляции были важнее, чем само производство. В новой ситуации ОПЕК остаётся сильным игроком, но лишь одним из игроков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Олега Комолова, ОПЕК постепенно теряет свою роль и уходит в прошлое, уступая место новым формам межгосударственных договорённостей, касающихся добычи нефти.

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