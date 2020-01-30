Лондон, , 18:20 — REGNUM Вашингтон и Лондон найдут способ разобраться с проблемой привлечения китайской корпорации Huawei для британских сетей 5G, сообщил 30 января журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Своё заявление глава Госдепа сделал на встрече с британским коллегой Домиником Раабом в Лондоне. Комментируя решение Лондона подключить Huawei к участию в программе по созданию пятого поколения мобильной связи, американец отметил, что нужно понять, что именно британцы собираются взять у китайцев.

Помпео «Однако я более чем уверен, что наши страны найдут способ совместно разрешить имеющиеся противоречия и сделать так, чтобы наши граждане использовали максимально безопасные технологии и инфраструктуру».

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Напомним, после того как Великобритания объявила, что Huawei будет участвовать, правда, с ограничениями, в программе создания 5G, в Вашингтоне забеспокоились, назвав китайскую корпорацию «ненадёжным поставщиком».

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