Вильнюс, , 17:12 — REGNUM Объём строительных работ в Литве в прошлом 2019 году, по оценкам Департамента статистики Литвы, составил 3,4 млрд евро и вырос на 8,3%, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 января.

При этом жилых домов построено суммарной стоимости на 9,2% больше, чем в 2018 году. Больше всего построено инженерных сооружений — 44% от общего объёма, нежилых помещений — 39%, жилых помещений — 17%.

Также отмечен рост строительства литовскими компаниями за рубежом. Выполнено работ суммарной стоимости на 382 млн евро, что на 16,1% больше, чем годом ранее.