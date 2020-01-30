Чунцин, Китай, , 07:23 — REGNUM Крупный китайский мегаполис, город центрального подчинения Чунцин отчитался о росте железнодорожного торгового оборота со странами Европы в 2019 году, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Грузовые поезда осуществили из Чунцина в страны Европы более 1500 поездок за прошедший год, а объем контейнерных перевозок и стоимость перевезенного груза взлетели на 48% каждый, сообщил мэр Чунцина Тан Лянчжи.

«Помимо ноутбуков, все большее количество товаров с высокой добавленной стоимостью, включая жидкокристаллические панели, было перевезено поездами по направлению Китай —Европа с целью удовлетворить потребности клиентов», — заявил генеральный директор компании Yuxinou (Chongqing) Logistics Co., Ltd. Ци Дань.

Отметим, что Чунцин открыл прямое железнодорожное грузовое сообщение в 2011 году. К настоящему моменту из города было совершено уже более 4500 рейсов.