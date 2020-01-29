Минск, , 22:15 — REGNUM Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС, повышаются с 1 февраля. Об этом говорится в постановлении Совмина Белоруссии №46 от 28 января, сообщает сегодня, 29 января, пресс-служба правительства республики.

«Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $78,5 за 1 т (ранее — $77,2). Пошлина на прямогонный бензин повышена с $42,4 до $43,1 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с $23,1 до $23,5 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел», — сказано в официальном комментарии.

В пресс-службе отметили также, что ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий выработанных из нефти товаров снижались 1 января.

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