Москва, , 17:15 — REGNUM Если правительство РФ не изменит той социально-экономической политики, которую оно проводило до сих пор, то ни о каком улучшении качества жизни населения не может быть и речи, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 29 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, который показал, что больше 50% жителей РФ не ждут, что в 2020 году им повысят зарплату.

«Даже в условиях круглосуточной пропаганды и промывки мозгов по телевизору, где нам рассказывают, что нужно ещё немного потерпеть, что совсем скоро мы увидим реализацию майских указов и нацпроектов, что сейчас, после отставки Медведева, начнётся экономический рост, подавляющее большинство респондентов понимают, что всё это сказки и что никакого роста заработных плат не предвидится, — сказал Жуковский. — Никакого роста качества жизни при сохранении текущей социально-экономической политики не будет. Большинство граждан РФ продолжат затягивать пояса, а заработные платы в лучшем случае останутся на прежнем уровне в номинальном выражении», — сказал Жуковский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, итоги опроса, проведённого НАФИ, показали, что больше половины работающих жителей России (54%) не рассчитывают на повышение зарплаты в наступившем году, а 7% так и вовсе опасаются, что им урежут зарплату.