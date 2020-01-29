Москва, 29 января 2020, 17:15 — REGNUM Если правительство РФ не изменит той социально-экономической политики, которую оно проводило до сих пор, то ни о каком улучшении качества жизни населения не может быть и речи, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 29 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, который показал, что больше 50% жителей РФ не ждут, что в 2020 году им повысят зарплату.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, итоги опроса, проведённого НАФИ, показали, что больше половины работающих жителей России (54%) не рассчитывают на повышение зарплаты в наступившем году, а 7% так и вовсе опасаются, что им урежут зарплату.