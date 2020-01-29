Москва, , 14:24 — REGNUM Опубликованное накануне исследование с подсчетами возможной прибавки к пенсии по каждому российскому региону вызвало широкий интерес СМИ и резонанс общественности. Но всё-таки пока возникает много вопросов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, комментируя новую систему пенсионных накоплений в России.

«Ключевой из множества вопросов — можно ли получить прибавку, если всю свою трудовую жизнь откладывать по ГПП 6% дохода. Стоит напомнить, что в зависимости от региона добавка к пенсии в расчетах вырисовывалась в диапазоне от 8 до 33 тыс. руб.

Средняя доходность, чтобы избежать обесценивания финансов инфляцией и прочими денежными процессами, должна составлять не менее 7% ежегодно. В идеале она может быть около 10%, и тогда можно будет говорить о том, что система сбережений «на пенсию» сбалансирована. Глобально мир, действительно, идет по пути отказа от пенсий, но этот путь выглядит неоднозначно.

Во-первых, его инициируют страны с развивающейся структурой экономики, то есть с системой не очень устойчивой и недиверсифицированной. Во-вторых, это делается внутри реформ пенсионной системы без четкого понимания, куда всё это в конечном счете приведет.

Развитые страны давно научились выстраивать систему адекватно: сначала ты работаешь на пенсию, прозрачно, дорого, но эффективно, а затем пенсия работает на тебя.

Для того чтобы граждане могли откладывать на пенсию, им нужно иметь то, что отложить. Текущий расклад трат большинства граждан РФ демонстрирует, что около половины своих доходов люди тратят на еду, еще процентов 30% — на коммунальные услуги и обязательные платежи.

Остается совсем немного условно свободных финансовых средств, на которые обычно приходится досуг, платежи по кредитам и траты на отпуск и каникулы. Чтобы получалось сэкономить и отложить часть доходов, нужно больше зарабатывать.

Но рынок труда в России оставляет мало шансов для этого, поскольку бизнес и сам находится в очень и очень неуверенном положении и конкурировать за рабочую силу, повышая заработные платы, не готов. Пока это замкнутый круг», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая система пенсионных накоплений в России — гарантированный пенсионный план (ГПП) — способна обеспечить среднюю прибавку к пенсии на уровне 16,5 тыс. рублей в месяц.