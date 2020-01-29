Заволжск, , 13:36 — REGNUM Два новых мусорных полигона с мусоросортировочными комплексами планируется построить на территории Ивановской области. Полигоны планируется построить в районе города Иваново и в северной части региона — между Кинешемским и Вичугским районом, земельные участки под них подобраны, уже ведутся изыскательские работы. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области, сообщил 28 января на встрече с общественностью города Заволжска заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский.

Основной темой встречи стала проблема полигона ТКО у деревни Михайловское близ Заволжска — с сентября 2019 года сюда привозят отходы из Кинешмы, поскольку там городской полигон закрыт по решению суда. Для снижения нагрузки на полигон у деревни Михайловское в Кинешме в настоящее время установлена мусороперегрузочная станция, которая позволяет сократить объем отходов, ещё часть ТКО отправляется на полигон в Вичугском районе. В результате, по словам Шаботинского, объём ТКО, отправляемого на полигон под Заволжском, сократилось на две трети.

По словам областного чиновника, вывоз отходов из Кинешмы на полигон у Заволжска — временное решение, в регионе планируется строительство двух новых полигонов с мусоросортировочными комплексами. Земельные участки в районе города Иваново и между Кинешемским и Вичугским районом подобраны, сейчас там ведутся изыскательские работы.