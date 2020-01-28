Москва, , 20:56 — REGNUM Управление Россельхознадзора по Москве не допустило ко ввозу партию зернистой икры форели весом 14 килограммов, поступившей из Армении в столичный аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщает 28 января пресс-служба ведомства.

Как уточняется, при проведении пограничного ветеринарного контроля на грузе было выявлено изображение единого знака обращения (ЕАС), не подтверждённое декларацией соответствия.

В реестре предприятий Армении указанный производитель имеет вид аттестованной деятельности «рыба и морепродукты», но не имеет аттестации на готовую продукцию и икру, пояснили в ведомстве.

Сообщается, что в связи с выявленными несоответствиями оформление партии было приостановлено, груз был возвращён в страну отправления.