Москва, , 19:55 — REGNUM Гражданам России развитие блокчейна в нашей стране обойдется в 28,4 млрд руб. Через бюджет россияне заплатят за разработки в области этой технологии 9,5 млрд рублей, остальные миллиарды будут выданы инициаторам проекта из внебюджетных средств.

Освоением средств для развития технологии займется Ростех, входящий в АНО «Цифровая экономика». За это разработчики обещают, что новая технология позволит сэкономить 500 млрд руб. (за счет чего и в какие сроки — не сообщается) и, что является существенным преимуществом и обоснованием для выделения бюджетных средств, собрать до 600 млрд руб. в виде налогов.

Большая часть населения нашей страны не понимает до конца, что такое блокчейн, а только слышали об этой технологии и связанных с ней криптовалютах. В связи с этим возникает вопрос: почему из бюджета планируется выделить 9,5 млрд рублей на то, что находится в рамках понимания очень малого количества жителей нашей страны. Ответ даёт Ростех: за эту сумму планируется внедрить распределенные реестры для маркировки товаров; блокчейн планируется также использовать в сфере ЖКХ и здравоохранении. Особое внимание следует уделить внедрению блокчейна в ЖКХ. Так как перед разработчиками стоит задача окупить затраты на проект, то это произойдёт за счет граждан России, так как речь идет не о снижении стоимости услуг коммунального хозяйства, а о совершенствовании сбора, учета и контроля информации о потреблении ресурсов. За эту благородную работу по разработке и внедрению сервиса учета и распределения коммунальных платежей готова взяться компания «МегаФон».

Заявка на получение денежных средств оформлена Ростехом в виде проекта «дорожной карты» и отправлена на согласование в Минкомсвязи и Аналитический центр при Правительстве РФ.

Несмотря на кажущуюся недосягаемость термина, технологию блокчейн можно описать простыми словами — это построенная по определённому алгоритму цепочка блоков операций (транзакций), например, финансовых. По своей сути блокчейн представляет собой инструмент для хранения и передачи данных. Хранение всех данных происходит одновременно у всех подключенных пользователей, поэтому популяризаторы блокчейна говорят о том, что эта система прозрачна и её невозможно взломать.

Между тем, «всеобщая эйфория» по поводу блокчейна начинает спадать, так как технология далека от совершенства, считает юрист Deloitte Legal в СНГ Михаил Жужжалов.

Ростех уже представлял «дорожную карту» развития блокчейна в России в мае 2019 года, в которой прописан перевод на блокчейн всех государственных информационных систем за 55−85 млрд рублей.

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