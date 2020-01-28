Вильнюс, , 15:31 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 28 января, на внеочередном пленарном заседании принял поправки, которые ужесточают контроль за загрязняющие выбросы в окружающую среду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом для принятия закона стал скандал вокруг целлюлозно-бумажного завода компании Grigeo в Клайпеде, который обвиняют в сливе отходов производства в Куршский залив, экологическая катастрофа в Алитусе осенью 2019 года после пожара на крупнейшем в Прибалтике заводе по переработке автомобильных покрышек и ряд других инцидентов.

В законе предусмотрен отзыв разрешений на выброс загрязнений у предприятий в случае нарушений, повышение штрафов за деятельность таких предприятий без разрешений на выбросы, сами разрешения на выброс дорожают.