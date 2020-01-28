Тбилиси, , 12:55 — REGNUM Правительство Грузии готовится к объявлению нового тендера на выражение интереса к проекту глубоководного порта Анаклия на берегу Черного моря. Об этом сообщила журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

Она выразила уверенность, что в результате тендера будет выбран инвестор, имеющий как необходимые для осуществления проекта финансовые ресурсы, так и соответствующий опыт.

По словам министра, правительство Грузии будет активно работать с международными банками и организациями, которые в будущем смогут профинансировать этот проект.

Напомним, что ранее ряд американских конгрессменов направил властям Грузии несколько критических писем, в которых осуждал правительство «Грузинской мечты» за непроведение избирательной реформы, отказ от осуществления проекта Анаклии и притеснение американских компаний в Грузии.

Правительство Грузии расторгло договор с Консорциумом развития Анаклии, который был выбран в ходе предыдущего тендера на выражение интереса в 2014 году, но который, по информации правительства, не смог выполнить предусмотренных договором условий и обязательств, в том числе обязательства по привлечению в этот проект инвестиций.

Интерес к проекту глубоководного порта Анаклия в США не скрывают, и после каждого сигнала о задержке с его осуществлением выражают правительству Грузии свое беспокойство. По мнению некоторых независимых (и от властей, и от оппозиции) экспертов, такой порт в Грузии нужен американцам как пристань для своих крупнотоннажных военных судов. В Грузии делают акцент на транзитном и торговом потенциале будущего порта и рассматривают его как конкурента российских черноморских портов.

Согласно ранее оглашенным правительством Грузии планам, порт Анаклия уже в текущем году должен был принять первые крупнотоннажные корабли, но дело дальше начальных подготовительных работ не зашло. Руководители Консорциума развития Анаклии обвинили в проволочке с осуществлением проекта правительство Грузии и связали сложившуюся ситуацию с уголовным делом об отмывании незаконных доходов, возбужденным против одного из учредителей консорциума банкира Мамуки Хазарадзе.