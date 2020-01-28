Берлин, , 08:09 — REGNUM В российском сельском хозяйстве за последние несколько лет произошел «невероятный подъём», пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Отмечается, что большие успехи демонстрируют как предприятия, специализирующиеся на растениеводстве, так и животноводческие.

«Особенно сильно увеличилось производство свинины», — приводит издание слова Линды Гётц из Института им. Лейбница, которая много лет наблюдает за развитием сельского хозяйства в России.

Она объясняет, что в 2014 году самообеспеченность свининой в стране составляла 83%. К 2020 году Россия добилась того, что полностью снабжает себе собственной свининой, а импорт практически прекратился. Такие же успехи показывают птицеводческие хозяйства.

Другое направление — выращивание масленичных культур — также развивалось усиленными темпами. Главная экспортная культура России, по мнению Гётц, — пшеница.

«В начале нулевых годов страна была еще нетто-импортером зерна. Но теперь ни одна другая страна не экспортирует больше пшеницы, чем Россия», — говорит Гётц.

Вместе с тем, отмечает издание, России предстоит сделать ещё больше, чтобы сохранить конкурентоспособность сельского хозяйства на высоком уровне. Сегодня неудовлетворительная ситуация наблюдается в обеспечении говядиной, а также в производстве молочной продукции.

Читайте также: Программа развития сельского хозяйства РФ: без почвы, крестьян и развития