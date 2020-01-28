Москва, , 08:03 — REGNUM Кредиты в рублях могут в скором времени начать выдаваться другим странам и зарубежным организациям Минфином России. Об этом 28 января пишут «Известия» со ссылкой на главу департамента международных финансовых отношений ведомства Андрея Бокарева.

По словам Бокарева, этот вопрос находится на стадии активного обсуждения с потенциальными клиентами. Он отметил, что его ведомство планирует не только выдавать средства в рублях, но и получать из-за рубежа выплаты в российской валюте по долгам.

Чиновник добавил, что механизм кредитования в рублях будет протестирован на государствах, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Ближнее зарубежье.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года пакистанские власти заявили, что выплатят России сумму в размере $93,5 млн для погашения долга Пакистана перед СССР.

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