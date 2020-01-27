Рим, , 22:59 — REGNUM Власти Италии рассмотрят возможность введения более «мягкого» досрочного выхода граждан на пенсию, без значительных денежных потерь, передает Sky в понедельник, 27 января.

В ближайшее время вопросы, связанные с пенсионной реформой, будут рассматриваться на встречах технических специалистов правительства и представителей профсоюзов.

В 2012 году в Италии по инициативе либералов пенсионный возраст был повышен до 67 лет. В 2019 году по инициативе входившей тогда в правящую коалицию партии Маттео Сальвини его снова снизили до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа.