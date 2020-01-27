Кишинёв, , 22:00 — REGNUM Правительство Молдавии намерено выставить на приватизацию госкомпанию Metalferos, считающуюся одним из наиболее прибыльных и при этом коррумпированных госпредприятий. Как передает ИА REGNUM, об этом заявил 27 января премьер-министр Молдавии Ион Кику: «Одной монополией в стране станет меньше». «И одной головной болью — тоже», — добавил премьер.

О возможности либерализации рынка экспорта металла ранее говорил и президент Молдавии Игорь Додон. В этой связи ряд экспертов и СМИ уже связали будущую приватизацию с интересами Додона — якобы президент хочет передать компанию под контроль близких ему людей, предположительно из России.

Отметим, что в 2018 году компания Metalferos получила прибыль около 2,4 млн евро. Оборот компании составил около 80 млн евро. В последние годы контроль над компанией тесно связывали с именем олигарха Владмира Плахотнюка, который фактически руководил Молдавией до своего бегства из страны в июне 2019 года.

После бегства Плахотнюка в отношении руководства Metalferos завели несколько уголовных дел по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и подделке документов.