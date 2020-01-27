Москва, , 18:23 — REGNUM Порядка 18,5 млн российских граждан находятся за чертой бедности. Об этом заявила 27 января вице-премьер Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия» под руководством Дмитрия Медведева.

«По разным экспертным оценкам, количество граждан, которые находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек», — сказала вице-премьер.

Голикова добавила, что подавляющее большинство из этой категории лиц (порядка 70−80%) составляют семьи, имеющие детей.

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