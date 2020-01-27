Вильнюс, , 17:46 — REGNUM В водах Куршского залива не обнаружено токсичных веществ, объявило литовское Агентство по защите окружающей среды, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 января.

Специалисты агентства взяли пробы воды после начавшегося скандала вокруг целлюлозно-бумажного завода в Клайпеде компании Grigeo, которого обвиняют в тайном сливе отходов производства в обход городских очистительных систем на протяжении почти десятилетия.

Пробы были взяты 17 января. Никаких элементов, опасных для экосистемы залива и человека не обнаружено, утверждают специалисты агентства.

Ранее в Литве сообщили, что пойманная в заливе рыба не опасна для употребления. Тяжелых металлов и диоксинов в рыбе не обнаружено.