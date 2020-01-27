Москва, , 10:04 — REGNUM После агрессивного падения во второй половине прошлой недели, нефть марки Brent начала торги сегодня, 27 января, резким гэпом вниз, впервые с октября утратив психологическую отметку $60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Brent отметилась на трёхмесячных минимумах в районе $58,50, рухнув на 8%, и пока не подает сигналов о восстановлении. Рынки накрыла новая волна страхов по поводу распространения китайского коронавируса, который в контексте сырьевого сегмента подогревает опасения спрос на энергоносители.

Власти КНР сейчас прилагают масштабные усилия, чтобы остановить рост эпидемии, что в свою очередь может негативно отразиться на темпах роста экономики страны, которая и без того испытывает трудности с восстановлением.

При этом, несмотря на влияние этого фактора, падение котировок выглядит чрезмерным и слишком эмоциональным. Более того, участники рынка, сосредоточившись на теме вируса, полностью игнорируют геополитические риски на Ближнем Востоке, которые могут снова проявиться в любой момент.

Дополнительное давление рынок ощущает на себе со стороны сильного доллара и американской отраслевой статистики, которая продолжает указывать на рост запасов и рекордные уровни добычи на сланцевых месторождениях.

В краткосрочной перспективе Brent, скорее всего, будет оставаться в режиме обороны, угрожая новым минимумам после падения под важную отметку $60 за баррель», — считает эксперт.

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