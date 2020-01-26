Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Спикер грузинского парламента Георгий Вольский возразил членам Конгресса США на их утверждения в том, что в Грузии якобы идет преследование американских компаний и сокращаются иностранные инвестиции. Интервью с политиком 26 января опубликовал телеканал «Имеди».

Как рассказал Вольский, в Грузии зарегистрировано более 200 компаний из США, а инвестиции с начала года составили $80 млн. Он отметил, что в своих обвинениях конгрессмены в качестве примера приводят одну компанию — Frontera Resources. Как рассказал вице-спикер, организация работает в Грузии с 1994 года и спор с ней сейчас решается в Стокгольмском арбитражном суде, что не в Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, в январе ряд конгрессменов написали письма в адрес премьер-министра Грузии Георня Гахарии. Они выразили озабоченность тем, что в стране происходят процессы, которые, по мнению американских политиков, свидетельствуют о том, что грузинские власти уводят страну с курса демократических реформ. В том числе в обращениях говорилось про компанию Frontera Resources, на которое якобы осуществляется давление, и это привет к оттоку инвестиций из Грузии.