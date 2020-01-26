Вильнюс, , 07:37 — REGNUM Бесплатная раздача пластиковых пакетов или сумок в местах продажи товаров в Литве запрещена, сообщила 23 января пресс-служба сейма республики.

Как пояснили в законодательном органе, соответствующее постановление было утверждено в ответ на требование Евросоюза о сокращении потребления пластика на душу населения.

Теперь нарушение правил может привести к предупреждению или штрафу. От 20 до 60 евро заплатят за бесплатную раздачу пакетов физические лица, организациям такое действие обойдется в штраф от 100 до 200 евро. Повторное нарушение может стоить от трех до пяти тысяч евро.

За соответствующие поправки к Закону об охране окружающей среды и КоАП проголосовали 63 члена сейма, один воздержался.

Напомним, власти Китая к концу 2020 года намерены запретить производство и продажу пакетов из пластика. Ограничить оборот пластиковых пакетов законодатели Украины собираются с 2022 года.