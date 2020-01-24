Клайпеда, Литва, , 14:34 — REGNUM Мощности литовской компании Klaipėdos naftą в порту Клайпеды позволяют обеспечить порядка 3 млн тонн нефти в год, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 января. Если Белоруссия продолжит покупку норвежской нефти, то она может рассчитывать на транзит через Литву именно такого объёма, утверждают в компании Klaipėdos naftą. Белоруссия, при этом, ежегодно закупает порядка 18 млн тонн нефти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые 80 тыс. тонн нефти для Белоруссии закуплены с норвежского месторождения Йохана Свердрупа и были доставлены в порт Клайпеду 22 января. Весь груз партиями транспортируют в Белоруссию за ближайшие две недели — по 90 вагонов в сутки двумя составами.

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть для Белоруссии в Литве будут разгружать две недели