Давос, Швейцария, , 11:42 — REGNUM Экономику России надо готовить к тому, что изменение климата и политика стран Евросоюза в этом отношении окажут влияние на поставки российской нефти и газа. Об этом 24 января заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

По его словам, уже сейчас необходимо обращаться внимание на реакцию отдельных стран, в том числе ЕС, который объявил, что к 2050 году хочет иметь нейтральное влияние на климат и нулевые выбросы углекислого газа в атмосферу. Это будет серьезно менять крупнейший рынок по поставкам нефти и газа из России, сказал он.

«Надо все это внимательно анализировать … и готовить российскую экономику к изменениям, которые произойдут через десятки лет, уже сейчас», — сказал Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24» во итогам Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли заявил, что таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России.

Так, ссылаясь на ответ Арктического совета программы мониторинга и оценки Арктики, он отметил, что начиная с 1980 года несущая способность арктических фундаментов на севере России уменьшилась на 20%, при этом данная тенденция будет сохраняться в дальнейшем.

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