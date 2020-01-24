Москва, , 11:33 — REGNUM Новости о вспышке коронавируса в Китае уже привели к росту акций фармацевтических компаний и вскоре приведут к скачку в продажах у производителей мазей и масок. Об этом заявил генеральный директор ООО «ОДАС Фарма» Роберт Йонинс на телеканале «Россия 24».

«Предыдущий опыт с вирусами, которые тоже произошли из Азии, показывает, что потребление масок и мазей дало скачок в продажах и это дало возможность заработать», — заявил Йонинс.

Несколько американских фармацевтических компаний уже объявили, что будут заниматься заниматься разработкой вакцины от китайского коронавируса. Первые клинические испытания планируются уже в середине мая. Их акции резко подскочили на этом фоне — на 8−11%.

Между тем, в Минздраве сообщили, что экспресс-тест на коронавирус будет готов в феврале. Средства диагностики уже разработаны. Минздрав также начал работать над вакциной.