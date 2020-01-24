Хараре, , 11:38 — REGNUM Запасов кукурузы в Зимбабве хватит только на месяц. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Зимбабве Перенса Шири.

По его словам, страдающие от нищеты страны на юге Африки имеют только 100 000 тонн зерна в своих стратегических запасах.

Зимбабве столкнулась с нехваткой осадков, и министр сельского хозяйства заявил, что правительство должно помочь фермерам справиться с засухой.

Напомним, что в 2019 году урожай кукурузы сократился вдвое, и в результате более половины населения региона сталкивается с нехваткой продовольствия.

По информации журналистов телерадиокомпании, экономика Зимбабве находится в кризисном состоянии. Страна страдает от гиперинфляции, и многие товары должны быть импортированы. В стране широко распространена безработица, отмечают репортеры.