Саратов, , 11:25 — REGNUM Банк из Поволжья, который лишился лицензии сегодня, 24 января 2020 года, на пятую часть принадлежал саратовскому бизнесмену — председателю наблюдательного совета Владиславу Бурову, чью семью активно кредитовал. Крупные акционеры АО «Нижневолжский коммерческий банк» (НВКБанк) — восемь юрлиц, в числе конечных бенефициаров которых жители Москвы, Подмосковья, Саратова и гражданин Молдавии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, банк был создан в мае 1992 года. К моменту отзыва лицензии он занимал 179-ю строчку в стране по размеру банковских активов.

Доля в 19,99% в банке принадлежит Владиславу Бурову. 9,97% имеет АО «Торговый дом «Янтарный» (конечный владелец Павел Замотов, фирма в августе 2019 года признана банкротом), АО «ФАРРЭЛ» с долей 9,99% (единственный акционер — Игорь Судаков), АО «БС Трейд» — 19,99% (собственники — Ольга Москалёва, Анна Добрина и Алла Литвяк), АО «НЕМИ» — 9,99% (владелец — Сергей Матвеев), АО «Ловир» — 9,99% (владелец — Дмитрий Быков из Подмосковья), АО «Онтарио» — 10% (единственный акционер — Данила Семаго из Москвы), ЗАО «Гурон» — 10% (единственный акционер — гражданин Молдавии Валентин Визант).

На сайте банка отмечается, что он обслуживал свыше 70 тыс. частных клиентов и около 1 тыс. предприятий. Банк ориентировался «на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса, государственных и муниципальных предприятий».

ЦБ отозвал лицензию у саратовского «НВКбанка»