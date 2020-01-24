Москва, , 08:24 — REGNUM Банк России с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «НВКбанк» (г. Саратов). Приказ опубликован на сайте регулятора.

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Решение принято в связи с тем, что проверка выявила значительное (более 80%) снижение капитала. Также банк систематически нарушал законодательство.

По величине активов «НВКбанк» занимал 179 место в банковской системе РФ. В кредитом учреждении назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО КБ «ПФС-БАНК».

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