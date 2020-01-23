Тбилиси, , 21:29 — REGNUM Один из крупнейших инвестиционных банков США Citigroup заинтересован в инвестировании развития финансового рынка Грузии и выражает желание закупить определенное количество ценных бумаг, выпущенных государственным казначейством.

По информации пресс-службы правительства Грузии, перспективы сотрудничества и осуществления инвестиций обсуждались на встрече премьер-министра Георгия Гахария с вице-председателем американской компании Джеем Коллинзом, которая состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Citigroup намеревается включиться в процесс оцифровки учетной и расчетной систем бюджетных расходов и платежной системы Грузии с применением современных технологий и выражает готовность поделиться с грузинской стороной своим опытом в этом деле.

Представитель компании также выразил желание участия в процессе рефинансирования деноминированных ценных бумаг правительства Грузии в Европе (еврооблигаций) в 2021 году.