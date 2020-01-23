Подгорица, , 19:12 — REGNUM Во время летнего сезона 2020 года в Черногории ожидается рекордное количество рейсов между Черногорией и Сербией. Два национальных авиаперевозчика, Air Serbi» и Montenegro airlines, намерены довести число рейсов до восьми в день. Об этом пишет издание Vijesti.

Для Montenegro airline» полеты из Тивата и Подгорицы в Белград являются наиболее прибыльными и загруженными маршрутами, на которых черногорская национальная авиакомпания зафиксировала общее увеличение на три процента в прошлом году по сравнению с 2018 годом.