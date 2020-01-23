Минск, , 13:16 — REGNUM России и Белоруссии важно прийти к формуле цены на энергоносители, которая бы носила долгосрочный характер. Об этом заявил 23 января журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Рапота отметил, что стороны ещё не поставили точку в споре по нефтяным и газовым вопросам, указав, что он непосредственно в переговорах не участвует. Сторонам нужна такая формула, которая бы носила долгосрочный характер и не заставляла стороны каждый раз идти на очень сложные переговоры, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, между Россией и Белоруссией идут переговоры об условиях поставок нефти в 2020 году. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил 23 января, что стороны могут в ближайшее время прийти к оптимальным решениям по нефтегазовым вопросам.

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