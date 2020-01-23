Подгорица, , 13:04 — REGNUM Проблема переработки бытового мусора в Черногории стоит очень остро. Только 1% пластиковых отходов в стране перерабатывается, остальное отправляется на свалки и загрязняет окружающую среду. Об этом сообщил руководитель регионального центра ООН по устойчивому производству и потреблению Педро Фернандес.

Он отметил, что власти в стране не вовлечены в решение проблемы утилизации и переработки мусора, а решить эту проблему общество без мер сверху не может .

Напомним, что экологическое законодательство Черногории и охрана окружающей среды — это сфера, которая считается самой слабой для кандидата на вступление в ЕС.