Южно-Сахалинск, 23 января 2020, 11:09 — REGNUM Правительство Сахалина добивается увеличения федерального финансирования на строительство жилья, дорог и объектов энергетики, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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О необходимости увеличить финансирование Сахалину и Курилам на эти цели на пленарном заседании Совета Федерации говорил сенатор от Сахалина Григорий Карасин:
Сенатор предложил предоставить региону нераспределенный остаток федеральных бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, предусмотренных на развитие Дальнего Востока. Правительство Сахалинской области уже подготовило и направило в Минвостокразвития РФ предложения о включении в план объектов, имеющих проектную документацию.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко позитивно оценил новое правительство РФ, в частности — сохранение позиций кураторами ДФО Юрием Трутневым и Александром Козловым.