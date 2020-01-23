Южно-Сахалинск, , 11:09 — REGNUM Правительство Сахалина добивается увеличения федерального финансирования на строительство жилья, дорог и объектов энергетики, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Губернатор Сахалина позитивно оценил новое правительство РФ

О необходимости увеличить финансирование Сахалину и Курилам на эти цели на пленарном заседании Совета Федерации говорил сенатор от Сахалина Григорий Карасин:

«Практически 10% жилья на Сахалине и Курилах — аварийное и потенциально аварийное. Асфальтовое покрытие имеет только треть дорог, что почти в два раза меньше, чем в среднем по России. Необходима новая взлетно-посадочная полоса в Южно-Сахалинске, действующая была построена в далеком 1964 году. Степень износа электросетевого комплекса на островах — более 80%. Поэтому во время непогоды половина жителей региона может остаться без света. Уровень газификации региона 14%, при том, что в среднем по России 68%. Мы рассчитываем, что федеральное министерство (Минвостокразвития, прим. ИА REGNUM) будет оказывать содействие Сахалинской области в решении этих и других вопросов, — сказал сенатор.

Сенатор предложил предоставить региону нераспределенный остаток федеральных бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, предусмотренных на развитие Дальнего Востока. Правительство Сахалинской области уже подготовило и направило в Минвостокразвития РФ предложения о включении в план объектов, имеющих проектную документацию.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко позитивно оценил новое правительство РФ, в частности — сохранение позиций кураторами ДФО Юрием Трутневым и Александром Козловым.