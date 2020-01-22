Южно-Сахалинск, , 08:59 — REGNUM Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко очень позитивно оценил состав нового правительства России, в частности, тот факт, что позиции кураторов Дальнего Востока в нём сохранены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Юрий Трутнев и Александр Козлов прекрасно разбираются в специфике Дальнего Востока, Сахалинской области, знают об актуальных проблемах федерального округа, понимают, как их решать. Для этого разработаны различные государственные программы. Они направлены на повышение деловой активности, создание новых производств, современных высокооплачиваемых рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов, повышение качества жизни дальневосточников в целом. Программы уже успешно реализуются, и Сахалинская область в них участвует. Для нас важно, чтобы так было и в дальнейшем», — сказал Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, доктор политических наук Илдус Ярулин высказал мнение, что вполне логично ожидать досрочных выборов в Госдуму РФ, а также — назначения нового правительства. От новых назначенцев ждут реализации поставленных президентом задач. Никакие отговорки приниматься не будут: проекты есть, цели определены, и есть деньги.