Давос, Швейцария, , 10:36 — REGNUM Украина намерена на время передать Германии управление своей железной дорогой. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 января во время «Украинского завтрака» в Давосе.

Киев хочет передать немецкой стороне в управление на десять лет железную дорогу, подтвердил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское министерство инфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn. Тогда Гончарук заявил, что аренда или продажа «Укржелдорог» («Укрзализницы») не предполагается.

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