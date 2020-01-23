Сеул, , 09:20 — REGNUM В 2020 году правительство Южной Кореи намерено создать более 700 тыс. рабочих мест для людей пожилого возраста. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

По их словам, в текущем году будет создано 740 тыс. рабочих мест, что на 130 тыс. мест больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что на создание рабочих мест будет выделено 1,2 трлн вон (~$1,03 млрд), что почти в два раза больше, чем два года назад.

Известно, что в 2018 году на создание рабочих мест для пожилых людей из государственного бюджета было выделено 634,9 млрд вон (~$545,18 млн), в 2019 году — 922,8 млрд вон (~$792,4 млн).

«Мы сделаем все возможное, чтобы увеличить число рабочих мест для пожилых людей, поскольку наше общество переходит в фазу «быстро стареющее» и все больше людей выходит на пенсию», — отметили в министерстве.