Москва, , 08:59 — REGNUM Цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, могут быть реализованы изменением конструкции казны. Об этом пишут 23 января «Известия» со ссылкой на близкий к правительству источник.

Для выполнения поставленных задач потребуется до 2024 года выделить 4,5 трлн рублей, объявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Минфин и Минтруд должны до 11 февраля подготовить нужные поправки в бюджет.

В 2020 году понадобится 450 млрд рублей. Эти деньги возьмут из остатков на счетах казначейства и из Резервного фонда правительства, поясняет источник. На последующие годы в бюджете есть только половина из необходимых 4 млрд рублей.

Вероятно, средства найдут за счёт отмены части налоговых льгот. Так, на 2020 год сумма этих льгот составляет около 4,1 трлн рублей, отмечает федеральный чиновник, знакомый с расчетами Минфина.

Другие варианты изыскания средств — более жёсткая политика по выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в том числе с доходов физических лиц. В Минфине источником дополнительных трат называют федеральный бюджет и отмечают, что механизм бюджетного правила менять не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд инициатив, включая выплату дополнительных пособий, изложил 15 января в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.