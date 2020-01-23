Сеул, , 08:51 — REGNUM Южная Корея заняла 23-е место в рейтинге демократии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на британскую исследовательскую компанию Economist Intelligence Unit.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году Южная Корея получила восемь из десяти баллов, как и в 2018 году. Однако по сравнению с 2018 годом, страна упала в рейтинге на две ступени вниз.

Известно, что в процессе создания рейтинга эксперты Economist Intelligence Unit принимают во внимание несколько десятков показателей из пяти категорий — выборы и плюрализм, деятельность властей, политическая культура, гражданские свободы и влияние населения на политику.

Отмечается, что в прошлом году страна выпала из списка держав с «полной демократией» перейдя в число стран с «недостаточной демократией». В данную категорию также вошли США, Япония, Израиль, Тайвань и Чехия.

В топ-10 вошли Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Польша, Ирландия, Дания, Канада, Австралия и Швейцария.

Среди стран Азии Япония расположилась на 24-м месте, Тайвань — на 31-м месте, Индия — на 51-м месте, Филиппины — на 54-м месте.