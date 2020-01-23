Москва, , 07:08 — REGNUM Инициативы президента России Владимира Путина, выдвинутые в послании Федеральному собранию, будут стоить дополнительные 4,5 трлн рублей до 2024 года. Эти средства удастся найти после изменения конструкции казны, пишут 23 января «Известия» со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что основная часть средств будет получена после отмены некоторых налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчетами Минфина России. Предполагается, что в 2020 году на эти льготы будет направлено 4,1 трлн рублей, а в будущем их объём будет увеличен до 4,5 трлн рублей.

Также правительство может задействовать ресурсы Резервного фонда правительства и улучшить администрирование доходов бюджета. Наконец, примерно 2 трлн рублей могут быть изысканы путём перераспределения средств, предусмотренных действующим бюджетом.

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