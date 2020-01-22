Москва, , 21:32 — REGNUM От нового главы Минэкономразвития Максима Решетникова ожидают, что туризм станет отраслью прорыва, как это обещал Максим Орешкин президенту РФ Владимиру Путину, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме межрегионального сотрудничества пообещал президенту, что за шесть лет туризм сможет стать «отраслью прорыва». Для этого, считал он, нужны только продуманное регулирование и финансовая поддержка. Экономическую задачу в пять раз увеличить роль внутреннего и въездного туризма (ВВТ) в формировании ВВП страны МЭР планировал за счет бюджетных денег, выделив до 100 млрд рублей на развитие туризма в России. Однако государственные миллиарды, неоднократно в нашей отечественной истории выбрасываемые на ветер то на создание очередного псевдокластера, то строительство очередной гостиницы посреди чиста поля, прорывами, увы, не заканчивались. «Прорывы», как правило, случались там, где их не ждали и их срочно приходилось «латать» заменой очередного министра или руководителя отрасли», — отметила директор АНО «Цивилизация Русь» Светлана Додонова.

За 2019 год правительство Дмитрия Медведва сделало, казалось бы, важный шаг: приняло рамочную Стратегию развития туристкой отрасли, «в которой, пособирав по стране мысли и идеи экспертов, ввела новое понятие «комплексный подход в развитии туризма», так до конца и не разобравшись что это за подход, так, на первый взгляд, и не запустив ни одного серьезного пилотного проекта по разработке турпродукта», говорит эксперт.

«Оптимизацию схемы взаимодействия инвесторов с государством в туротрасле, о которой говорил президент, может, кто-то и увидел, но опять не все. Словом, программу развития регионов, и в частности — малых городов России, используя эффективный механизм взаимодействия бизнес-сообщества с государством, так из экспертного сообщества никто и не услышал. К тому же, Минэк не определил место туроператоров в новой схеме работы по увеличению ВВП страны за счет доли туризма. И если это место осталось прежним, то возникает вопрос: а работают ли в Минэке экономисты? Или только собиратели экспертных идей?» — задает она вопрос.

«И все-таки вопрос остается первостепенным: проектов нет, а деньги ушли? На инфраструктуру? На какую? И в каких городах? И нужна ли она в тех объемах в этих городах, если не определен турпродукт? Или собиратели идей не разобрались и в этом? Надеемся, следующий министр разберется…» — заключила Додонова.

Новый глава правительства РФ представил новых министров. На пост главы Минэкономразвития назначен Максим Решетников.

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