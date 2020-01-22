Йошкар-Ола, , 15:29 — REGNUM Стоимость проезда в троллейбусах Йошкар-Олы с 1 февраля снизится на 3 рубля или более чем на 13,6% и составит 19 рублей. Об этом на встрече с главой Марий Эл Александром Евстифеевым заявил мэр города Евгений Маслов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Он уточнил, что цена безлимитных проездных также будет снижена с 1,2 тыс. рублей до 1 тыс. рублей, то есть на 20% единовременно.

Маслов пояснил, что сниженный тариф будут работать при любом способе оплаты, картой или наличными.

По его словам, ранее ситуация на предприятии «Троллейбусный транспорт» была критической.

«Тем не менее, ряд действий, которые были предприняты, в первую очередь, это финансовая помощь правительства, привели к тому, что работа предприятия стабилизировалась. Очень сильно помогли предприятию те троллейбусы, которые поступили из Москвы. Они вышли на линию», — подчеркнул мэр.

Он не указал, как долго будет действовать сниженный тариф на проезд.

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Как сообщало ИА REGNUM, тариф на проезд в троллейбусах Йошкар-Олы был увеличен с августа 2018 года сразу на 22% — с 18 до 22 рублей. В муниципальном предприятии «Троллейбусный транспорт» рост тарифа объясняли увеличением себестоимости поездки.

С августа 2019 года в транспорте начала работу система электронной оплаты проезда. При бесконтактной оплате банковской картой скидка составляла 2 рубля. Таким образом, стоимость проезда можно было снизить почти на 10% — до 20 рублей.

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Акция по снижению стоимости проезда в троллейбусах уже работала летом 2015 года. МП «Троллейбусный транспорт» рассчитывало на приток жителей республики и гостей города, которые оценят предложенную инициативу и поддержат самый экологичный вид транспорта.

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Отметим, в Йошкар-Оле работает единственное муниципальное транспортное предприятие — МП «Троллейбусный транспорт».