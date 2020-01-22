Бишкек, , 14:33 — REGNUM С января 2020 года в Киргизии повышены ставки акцизного налога на этиловый спирт и спиртные напитки. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр налоговой службы республики.

Отмечается, что это было сделало в соответствии с постановлением правительства — в целях гармонизации ставок акцизов в рамках Евразийского экономического союза.

В 2020 году акцизы на этиловый спирт, водку, ликероводочные изделия и крепленые напитки повышены с 70 сомов до 100 сомов (с 62 до 89 рублей) за литр. В 2021 году акциз на эту категорию алкогольной продукции составит 120 сомов (106 рублей), в 2022 году — 140 сомов (124 рубля), а с 2023 года — 160 сомов (142 рубля).

Акциз на коньяк с этого года повышен с 52 сомов до 70 сомов (с 46 до 62 рублей) за литр. В 2021 году эта сумма возрастет до 80 сомов (71 рубль), в 2022 году — до 90 сомов (80 рублей), с 2023 года — 100 сомов (89 рублей).

Также акциз на слабоалкогольные напитки с 2020 года в Киргизии подняли до 200 сомов (178 рублей) за литр, тогда как ранее ставка составляла 70 сомов (62 рубля).