Москва, , 06:31 — REGNUM Одним из последствий замены Белоруссией российской нефти станет переплата за реверс энергоресурса из Европы, сообщил 22 января эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский в интервью изданию Sputnik Латвия.

По его мнению, Минск решится на экспорт нефти из других стран на первое время, однако в перспективе откажется от таких поставок.

«В качестве способа ведения хозяйства, сомневаюсь, что это (схема с реверсом) продержится даже год», — сказал Рожанковский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что контракт на льготные поставки российской нефти в Белоруссию закончился 31 декабря 2019 года. Несмотря на продолжающее сотрудничество с Россией в этой сфере, в Минске заявили, что будут рассматривать предложения на поставку нефти из других стран.

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