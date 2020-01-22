Пекин, , 05:23 — REGNUM Китай остался второй страной в мире по привлечению прямых иностранных инвестиций (FDI) по итогам 2019 года, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Согласно данным Министерства коммерции Китая, в 2019 году было привлечено на 5,8% больше FDI, чем годом ранее. Их суммарный объем составил 941,5 млрд юаней ($137,24 млрд). Более 40 тыс. новых предприятий, финансируемых из-за рубежа, было создано. Количество проектов, получающих FDI свыше $100 млн, составило 834 единицы, что на 15,8% больше, чем годом ранее.

Структура FDI была за прошедший год оптимизирована: 266 млрд юаней пришлось на высокотехнологический сектор, что на 25,6% больше, чем годом ранее и составило 28,3% от общего объема FDI.

Читайте ранее в этом сюжете: Восточная провинция Китая бьет рекорды торговли со странами «Пояса и пути»