Якутск, , 05:02 — REGNUM В Нерюнгринском районе Якутии в 2019 году добыто 19 млн тонн угля — на 2 млн тонн больше, чем в 2018-м, но и на 2 млн тонн меньше плановых показателей. В 2020 году планируется добыть 23 млн тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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Три угледобывающих предприятия Якутии отчитались об итогах работы: «Якутуголь» — 5,8 млн тонн, «Эльгуголь» — 4,3 млн тонн и «Колмар» — 8,4 млн тонн.

От общего объёма 8,4 млн тонн добыто компанией «Колмар», 5,8 млн тонн — компанией «Якутуголь», 4,3 млн тонн — компанией «Эльгауголь».

"Невыполнение плана, в первую очередь, связано с кризисом на мировом рынке — цены на некоторые сорта угля упали в разы. Но на производстве это никак не отразилось, падения нет, наоборот наблюдается рост. Радует, что на 2020 год компании заявляют очень большие объёмы, которые могут достигнуть отметки в 23 млн тонн», — прокомментировал итоги глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, добыча угла на Чукотке увеличилась на 16% — получено 833 тыс. тонны.