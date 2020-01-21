Анадырь, , 07:11 — REGNUM Добыча природного газа в 2019 году на Чукотке выросла на 72%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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В сравнении с 2018 годом это самый высокий показатель из числа добычи всех полезных ископаемых.

За 2019 год на Чукотке добыто около 65,5 млн куб. м. газа. Увеличение объёмов потребовалось для Анадырской ТЭЦ и переводом одного котла станции на природный газ.

Также увеличилась на 16% добыча угля — получено 833 тыс. тонны и драгоценных металлов. Показатели по золоту составили почти 24,5 тонны — это на 1% больше, чем в 2018 году. Серебра в регионе получили более 111 тонн — на 250 кг больше предыдущих показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, годовой объём добычи угля на Дону в ближайшей перспективе составит 5,5−6 млн тонн.