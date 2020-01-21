Москва, , 22:00 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству РФ поручено в трёхмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений документа.

В документе утверждаются такие понятия, как «продовольственная безопасность», «экономическая и физическая доступность продовольствия», «рациональные нормы потребления пищевой продукции», «индикатор продовольственной безопасности» и ряд других.

Также в Доктрине упомянуто о стратегической цели продовольственной безопасности, основные направления госполитики в этой сфере и механизмы обеспечения.