Москва, , 21:12 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести изменения в бюджет для реализации послания президента.

«Нам необходимо внести поправки в федеральный бюджет, который касается всех социальных выплат, о которых говорил президент в послании, — обратился Мишустин к членам правительства. — Я прошу этим заняться незамедлительно, мы всё это обсудили и сегодня в правительстве поговорим об этом».

Он отметил, что «люди должны получить быстро свои деньги, средства, те, что причитаются в соответствии с теми положениями послания, которые были озвучены».