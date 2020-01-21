Рига, , 17:24 — REGNUM 1 апреля в Латвии вступает в силу новый порядок выписки лекарственных рецептов. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

По данным журналистов, врач, выписывая рецепт, теперь должен указывать лишь международно признанное название фармацевтического ингридиента, а не название препарата, имеющего конкретную стоимость. Сотрудникам аптек же в обязанность вменяется предлагать пациентам наиболее дешёвое лекарство, содержащее выписанное врачом название. Врач вправе указывать на рецепте название конкретного препарата лишь в тех случаях, когда для этого имеется медицинское обоснование.

Директор департамент фармации министерства здравоохранения Латвии Инесе Каупере считает, что эти меры должны сделать более доступными лекарства малообеспеченным слоям населения, а также усилить конкуренцию на фармацевтическом рынке.